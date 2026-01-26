Enzo Roco: Llegar a Palestino es una linda opción para seguir compitiendo al máximo nivel
El defensor central se sumó antes del inicio de la Liga de Primera.
El defensa nacional Enzo Roco conversó con los medios oficiales de Palestino luego de ser anunciado como flamante fichaje del cuadro árabe, poniendo fin a los rumores que en un momento lo vincularon a Everton.
En la instancia, el zaguero confesó estar "muy feliz. Es un lindo momento en lo personal, en lo familiar, por dar la vuelta a mi país. Regresar después de tantos años y a un club tan histórico y tan importante de nuestro país creo que es una linda opción para seguir compitiendo al máximo nivel".
Con respecto a sus metas en el conjunto de colonia, el central sostuvo que los baisanos "tienen un precedente muy positivo en los últimos años. Han podido competir a gran nivel, siempre peleando en zona de copas y campeonatos".
Por último, el campeón de América con la Roja en 2016 remarcó: "Quiero poder aportar mi granito de arena para poder seguir en esa misma senda y poder, por qué no, soñar con un título".
Roco podría debutar con la camiseta del elenco tetracolor este domingo a las 20:30 horas ante Ñublense, en el estreno de los dirigidos por Cristian Muñoz en la Liga de Primera.