Fernando Meza fue multado y sancionado tras su expulsión ante Gremio

La Comisión Disciplinaria de Conmebol resolvió la sanción a Fernando Meza, jugador de Palestino luego que fue expulsado tras una temeraria patada durante el duelo entre el conjunto "árabe" y Gremio por la Copa Sudamericana, que finalizó 0-0.

El ente mantuvo la suspensión por una fecha a Meza, cumpliendo la sanción conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Código Disciplinario, por lo cual estará disponible para el próximo duelo entre "baisanos" y el conjunto de Porto Alegre, ya que sirvió la pena contra Montevideo City Torque, partido en el que Palestino cayó de visita por 1-0 e hipotecó sus opciones de clasificar a la siguiente instancia del torneo.

Además de la sanción deportiva, el trasandino fue multado por la suma de 1.500 dólares (aprox. 1.360.000 pesos chilenos), que serán descontados de los derechos televisivos y patrocinios.

La decisión se respalda en el artículo 14.6 del reglamento, el cual señala que las suspensiones deportivas pueden ser combinadas con la imposición de multas u otro tipo de medida.

El duelo entre Palestino y Gremio se disputará el 20 de mayo en el Arena do Gremio y será vital para las aspiraciones del cuadro "árabe", que marcha colista de su grupo.