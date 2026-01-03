"Gracias, 'Juju'": Palestino dijo adiós a otro goleador del 2025

El plantel de Palestino continúa su reestructuración de cara a la temporada 2026. A través de sus redes sociales, el elenco "árabe" confirmó la partida de uno de sus referentes de área en la última campaña: El delantero uruguayo Junior Arias.

Bajo el título "¡Gracias, Juju!", el club de La Cisterna oficializó que el artillero no seguirá vistiendo la camiseta tricolor. La institución valoró el aporte del futbolista, quien fue determinante para los objetivos del equipo en el cierre del año pasado.

"Durante su paso por el club, Junior fue una pieza importante en la recta final del campeonato, convirtiendo un total de 9 goles", destacó Palestino en su comunicado de despedida, deseándole "mucho éxito en lo que viene".

La salida de Arias libera un cupo de extranjero en el equipo dirigido por el cuerpo técnico de Cristián Muñoz, obligando a la dirigencia a buscar nuevas variantes ofensivas para suplir la cuota goleadora del "charrúa".

El club ya anunció la llegada de César Munder para reforzar el ataque.

Además de Arias, partió Junior Marabel, quien se llevó sus ocho goles en el torneo.

El goleador de los "árabes en la Liga de Primera del 2025 fue Joe Abrigo, con 10 conquistas.