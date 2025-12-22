Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

Palestino anunció la extensión del vínculo de José Bizama

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor llegó en 2022 al elenco "árabe".

Palestino anunció la extensión del vínculo de José Bizama
Palestino anunció la renovación del vínculo de José Bizama para el próximo año con opciones de extensión, tras completar su cuarta temporada en el elenco "árabe".

"José Bizama renovó su contrato con Palestino hasta el final de la temporada 2026, con una cláusula de renovación automática por partidos disputados de cara a 2027", informó Palestino en redes sociales.

"El defensor de 31 años llegó al club en 2022 y, desde entonces, se ha transformado en un jugador importante y querido por la hinchada tricolor", añadieron.

Bizama se suma a la renovación de Dylan Zúñiga en el elenco de La Cisterna, que ya comienza a conformar el plantel que tendrá a su disposición el nuevo DT del equipo, Cristián "La Nona" Muñoz.

