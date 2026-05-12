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Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

Palestino celebró gesto de apoyo de Lamine Yamal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador de FC Barcelona ondeó una bandera de Palestina tras el título.

Palestino celebró gesto de apoyo de Lamine Yamal
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Palestino destacó en sus redes sociales el gesto de Lamine Yamal, quien celebró con una bandera de Palestina tras la victoria de FC Barcelona en el Clásico ante Real Madrid y la consagración del cuadro catalán como campeón de la liga española.

"Tras la victoria de FC Barcelona en el Clásico frente a Real Madrid CF y la consagración como campeón de La Liga, Lamine Yamal celebró ondeando la bandera de Palestina en un gesto de apoyo a #TodoUnPueblo", publicó el club chileno.

El gest generó una reacción del técnico de FC Barcelona, Hansi Flick, quien marcó distancia con la acción del joven delantero. "Normalmente esto no me gusta. He hablado con él y le he dicho que, si quiere hacer esto, es su decisión; ya tiene 18 años", señaló el entrenador alemán.

"Creo que jugamos al fútbol y ayer vimos lo que la gente espera de nosotros. Cuando veías a la gente en la calle, con lágrimas en los ojos, era increíble. Fue muy emocionante. Estaban muy contentos de que hubiéramos ganado este fantástico título", agregó.

La publicación de Palestino estuvo acompañada por una imagen de Yamal durante los festejos del elenco azulgrana, en una celebración que fue resaltada por el cuadro árabe en sus canales oficiales.

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