Palestino denunció este domingo un "acto discriminatorio" contra un grupo de personas que tuvieron dificultades para ingresar al concierto del cantante británico Ed Sheeran, realizado en el Estadio Bicentenario de La Florida, debido a que vestían camisetas y otras prendas alusivas al club.

A través de un comunicado oficial, la institución de colonia manifestó su "profunda indignación y rechazo" por lo ocurrido, asegurando que se trata de una situación "absolutamente inaceptable, que vulnera la dignidad de las personas y atenta contra principios fundamentales de respeto, igualdad y libertad de expresión".

"Nuestra camiseta es parte de una identidad que hace más de un siglo encuentra en los cuatro colores una forma legítima de expresar sus raíces. Ninguna persona debería ser discriminada, cuestionada o privada de participar en un espectáculo por llevarla puesta", agregó el club.

En esa línea, Palestino solicitó a la productora DG Medios y a los organizadores del espectáculo que aclaren públicamente lo sucedido y expliquen los criterios que motivaron estas situaciones. Además, pidió conocer la postura del equipo de Ed Sheeran frente a los hechos denunciados.

Finalmente, el elenco árabe ofreció su respaldo a las personas afectadas para recopilar antecedentes, evaluar eventuales acciones y facilitar orientación y asistencia legal, remarcando que "no normalizaremos ninguna forma de discriminación".

En septiembre pasado, Ed Sheeran estuvo envuelto en una polémica luego de que el rapero estadounidense Macklemore fuera excluido de su gira por manifestar su apoyo a Palestina durante un concierto en Nueva Jersey. El cantante británico aseguró que la decisión fue adoptada por los promotores y no por él, mientras que días después calificó de "catastrófica e injustificable" la situación en la Franja de Gaza.