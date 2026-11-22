La Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) despide este domingo su edición 2026 en Estación Mapocho, cerrando con un positivo balance por parte de sus organizadores gracias a la alta convocatoria que tuvo en sus 10 días de feria.

El presidente de la Cámara Chilena del Libro, Eduardo Castillo, declaró a Cooperativa estar contentos con los resultados de la versión 2026, encontrándose "felices por todo lo que ha ocurrido aquí, más de 300 actividades con la participación de mucha gente, escritores, académicos, comunicadores, políticos, artistas".

"Una gran agenda programática, pero, lo más especial, miles de niños han visitado la feria y eso nos tiene muy contentos, bajo el programa de visitas guiadas de los colegios", señaló, agradeciendo a todos los visitantes, lo cual "nos permite cerrar muy felices esta nueva versión de la feria en sus 45 años".

Con más de 100 expositores y centenares de actividades, que van más allá del panorama literario, los libreros reconocieron haber tenido cifras de ventas positivas.

Además, dieron cuenta de los títulos más vendidos durante esta edición, un listado encabezado por "La hora antes del alba", de Isabel Allende; "Cadáver Exquisito", de Agustina Bazterrica; y los libros "Murdle" de G. T. Karber para resolver crímenes.

La feria cerrará las puertas de su edición 2026 este domingo a las 20:00 horas, con entradas a 4.500 pesos. Los menores de 12 años entran gratis.