El senador PPD Pedro Araya llamó a su par del PS Juan Luis Castro "a que deje de estar inventando historias y armando una posverdad que no es" en el marco del denominado caso Firmas, y pidió que la Comisión de Ética de la Cámara Alta abra de oficio una investigación contra él y Paulina Vodanovic.

Araya se involucró en el caso el martes, al leer ceremoniosamente la carta redactada por Ximena Órdenes (bancada PPD-independientes) que, encontrándose en la gira por Asia junto al Presidente Kast, denunció que su permiso constitucional había sido retirado sin su conocimiento, lo que implicaba alterar los quórum de las discusiones legislativas del Presupuesto 2027.

Las declaraciones de la senadora motivaron a la Fiscalía abrir una investigación por supuesta falsificación de firmas, mientras que Fidel Espinoza -senador del PS que también vio revocado su permiso sin su conocimiento- atribuyó la polémica a una desprolijidad administrativa y no a un delito.

El senador Juan Luis Castro -que tramitó los permisos- sostuvo el sábado en El Mercurio que la estrategia fue ideada por la timonel PS y también parlamentaria, Paulina Vodanovic, y acusó que la situación fue "magnificada" por Araya, aunque aclaró que "no quería imaginar" que la carta leída por él corresponda a una vendetta política por haber sido removido de la presidencia de la Comisión de Constitución.

Ante ello, Araya reaccionó: "Yo termino leyendo la carta porque la senadora Órdenes llamó al senador (PPD Ricardo) Celis, que no le contestó el teléfono porque estaba en reunión con el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz. Ella, en segundo lugar, procede a llamarme y yo sí le contesto".

"Entonces, sería bueno que el senador Castro deje de estar inventando historias y trate de armar una posverdad que no es, y que asuma la responsabilidad por el tremendo lío en que metió a la centroizquierda y al PS por el escándalo del caso Firmas", afirmó el senador PPD.

"No me corresponde a mí pronunciarme qué es lo que ocurrió al interior del Comité Socialista con el senador Castro o la senadora Vodanovic; tendrá que ser el Ministerio Público el que determine la responsabilidad de ellos dos y cómo ocurrieron los hechos. Dicho eso, creo que el Senado tiene que abrir de oficio una investigación en la Comisión de Ética para ver el actuar de ambos senadores", planteó también.