Palestino informó dos nuevas renovaciones en su plantel. A la lista de jugadores que siguen en el club se suman el arquero Sebastián Salas y el delantero Gonzalo Tapia.

Luego de que ambos jugadores terminaran su préstamo, Palestino ejecutó la opción de compra para que sigan defendiendo la camiseta de los “baisanos” la próxima temporada.

Palestino prepara el 2026 de la mano de su nuevo entrenador Cristián Muñoz.

El elenco de La Cisterna deberá jugar Primera División, Copa Chile, Copa de la Liga y un partido clave versus Universidad de Chile para acceder a fase de grupos de la Copa Sudamericana.