Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago34.1°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

Palestino informó dos nuevas renovaciones en su plantel

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se trata del arquero Sebastián Salas y el delantero Gonzalo Tapia.

Palestino informó dos nuevas renovaciones en su plantel
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Palestino informó dos nuevas renovaciones en su plantel. A la lista de jugadores que siguen en el club se suman el arquero Sebastián Salas y el delantero Gonzalo Tapia.

Luego de que ambos jugadores terminaran su préstamo, Palestino ejecutó la opción de compra para que sigan defendiendo la camiseta de los “baisanos” la próxima temporada.

Palestino prepara el 2026 de la mano de su nuevo entrenador Cristián Muñoz.

El elenco de La Cisterna deberá jugar Primera División, Copa Chile, Copa de la Liga y un partido clave versus Universidad de Chile para acceder a fase de grupos de la Copa Sudamericana.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada