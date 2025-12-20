Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

Palestino renovó a Dilan Zúñiga para la próxima temporada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Así lo anunciaron a través de redes sociales.

Palestino anunció la renovación de Dilan Zúñiga durante este sábado, para la próxima temporada, en la que disputarán la Copa Sudamericana 2026.

"Estoy feliz de seguir en Palestino y con muchas ganas de lograr algo importante a nivel internacional", expresó el defensor.

El formado en Colo Colo disputó 31 partidos durante la temporada, donde repartió cuatro asistencias.

"El lateral de 29 años llegó a Palestino en 2023 y, desde entonces, ha disputado casi 100 partidos oficiales, consolidándose como una pieza importante de nuestro equipo", resaltó el conjunto de La Cisterna.

