Palestino selló una extensa renovación para el promisorio Ian Garguez

Palestino anunció a través de sus redes sociales que concretó la renovación hasta 2028 del promisorio defensor Ian Garguez, quien con 20 años ya suma convocatorias en la selección chilena absoluta.

"El lateral derecho de 20 años debutó profesionalmente el 2024 y, desde entonces, ha sumado una experiencia importante en el primer equipo, acumulando 36 partidos oficiales con la camiseta de Palestino", manifestó el elenco de colonia en Instagram.

"Sus destacadas actuaciones en el fútbol chileno y Copa Sudamericana que lo llevaron a disputar el Mundial Sub 20 con la selección chilena y convocatorias en la adulta", añadió el club.

Garguez fue titular en el Sudamericano sub 20 y en el Mundial juvenil realizado en Chile y con la Roja absoluta suma ya dos partidos (ante Uruguay por las Clasificatorias y en el amistoso disputado en La Florida ante Perú).

¿Cuándo y dónde juega Palestino?

Palestino se verá las caras este domingo 1 de febrero ante Ñublense por la fecha 1 de la Liga de Primera.

El elenco de colonia jugará a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.