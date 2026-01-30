Negociaciones parlamentarias: Quiebre con el PDG lleva a la derecha a acercarse al progresismo

El quiebre de la derecha con el PDG en las negociaciones que buscan cerrar un acuerdo en miras a presidir la mesa de la Cámara configuró el panorama parlamentario, con una oposición que ahora evalúa llegar a un entendimiento con partidos del progresismo.

El PDG, que consiguió 14 diputados en las elecciones de noviembre pasado, es considerado una fuerza clave en la Cámara, ya que puede darle mayoría a la derecha o a la izquierda en distintos pactos administrativos o a la hora de despachar una ley.

Sin embargo, la negociación fracasó con la oposición y ésta ahora busca sumar a fuerzas de la exConcertación, e incluso tiene la posibilidad de romper una alianza histórica entre la DC, el PPD y el PS.

"Veo absolutamente factible que lleguemos a un pacto administrativo con partidos de centroizquierda", dijo la diputada RN Ximena Ossandón.

"De hecho, hemos tenido conversaciones a través del PPD, incluyendo al Partido Socialista, Radical, la Democracia Cristiana, Liberal, etcétera. Porque justamente eso es lo que lo hace factible: que sea un pacto administrativo para darle gobernanza a la Cámara y eso no es un entendimiento político"; sostuvo.

Sin embargo, el diputado Héctor Ulloa (independiente-bancada PPD) señaló que su prioridad "es lograr un acuerdo de gobernabilidad de todo el oficialismo, más la Democracia Cristiana, junto al Partido de la Gente".

De todos modos, "si ese escenario no prospera, por las razones que sean, como bancada PPD-independientes vamos a estar abiertos a otras alternativas de negociación", aseguró.

Hasta ahora, diversos diputados socialistas son los únicos que han asegurado no estar disponibles a pactar con la derecha, mientras que el PDG ahora evalúa la posibilidad de armar mayoría con el actual oficialismo.

Parisi: En el caso de estar solos, que así sea

El fundador del PDG, Franco Parisi, se refirió al quiebre de las negociaciones entre su partido y la derecha y afirmó que, de no alcanzarse un acuerdo como colectividad, están dispuestos a negociar en solitario.

El economista, en conversación con "Desde la Redacción" de La Tercera, señaló además que lo que les interesa es que "Pamela Jiles sea presidenta de la Cámara el primero o el segundo año y que tengamos alguna presidencia importantísima; si no, estamos solos sin ningún problema. Mejor solo que mal acompañado".

Asimismo, remarcó que la colectividad también tiene interés en presidir las comisiones de Educación, Salud, Vivienda e Interior.

Respecto a un eventual rol del PDG en el futuro Gobierno de Kast, Parisi no descartó que militantes se integren a la labor gubernamental, pese a que -indicó- no han recibido propuestas formales.

"Decir 'yo prohíbo eso', nunca lo haría. No está en mi ecuación. Creo que hay que respetar la pega", afirmó; aunque recomendó que, "si alguien recibe una oferta, lo comunique a la directiva regional y la directiva regional converse con la directiva nacional".