Macaulay Culkin llora la muerte de su "mamá" Catherine O'Hara
La dupla de actores quedó inmortalizada en la película "Mi pobre angelito".
El actor Macaulay Culkin publicó un sentido mensaje por la muerte de Catherine O'Hara, a quien recordó como su "mamá".
"Mamá. Pensé que teníamos más tiempo, yo quería más. Quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché, pero yo tenía mucho más que decirte. Te amo y te veré después", escribió el intérprete de "Kevin" en su cuenta de Instagram.
Además publicó una fotografía de una de las películas de "Mi pobre angelito" y otra de 2023, durante la celebración de la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood de Catherine O'Hara.
Culkin y O'Hara compartieron elenco en "Mi pobre angelito" (1990) y "Mi pobre angelito 2" (1992), donde interpretaron a "Kevin" y su olvidadiza madre "Kate McCallister"