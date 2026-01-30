Macaulay Culkin llora la muerte de su "mamá" Catherine O'Hara

El actor Macaulay Culkin publicó un sentido mensaje por la muerte de Catherine O'Hara, a quien recordó como su "mamá".

"Mamá. Pensé que teníamos más tiempo, yo quería más. Quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché, pero yo tenía mucho más que decirte. Te amo y te veré después", escribió el intérprete de "Kevin" en su cuenta de Instagram.

Además publicó una fotografía de una de las películas de "Mi pobre angelito" y otra de 2023, durante la celebración de la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood de Catherine O'Hara.

Culkin y O'Hara compartieron elenco en "Mi pobre angelito" (1990) y "Mi pobre angelito 2" (1992), donde interpretaron a "Kevin" y su olvidadiza madre "Kate McCallister"