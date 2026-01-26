Vuelve un campeón de América: Palestino oficializó a Enzo Roco como nuevo refuerzo

Palestino dio uno de los grandes golpes al mercado de fichajes de la temporada 2026, ya que este lunes sorprendió con el anuncio del experimentado defensor central Enzo Roco.

El futbolista de 33 años regresa al fútbol nacional tras casi doce temporadas compitiendo en el exterior, donde destacan clubes Elche y Espanyol en España, Cruz Azul en México, Besiktas en Turquía, además de Al Tai y Al Riyadh en el fútbol saudí.

Ahora, el formado en Universidad Católica retornó tras su último paso en Fatih Karagumruk de Turquía, donde disputó apenas siete partidos y sumó un total de 576 minutos jugados.

Con todo esto, el campeón de la Copa América Centenario será una de las novedades para el debut de los "baisanos" el próximo domingo 1 de febrero ante Ñublense, a partir delas 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.