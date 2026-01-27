"Bienvenido al primer grande": Racing oficializó la contratación de Damián Pizarro

Racing de Avellaneda anunció durante la noche de este martes la contratación del delantero chileno Damián Pizarro, refuerzo para la temporada 2026.

Pizarro, de 20 años, llegó a Avellaneda cedido por un año y sin cargo desde Udinese, club dueño de su pase.

Para el chileno, Racing será el cuarto club de su carrera, tras sus pasos por Colo Colo, equipo donde se formó, Udinese y Le Havre de Francia.

La llegada de Pizarro a Racing es una sorpresa en el mercado de pases, tras su negativa experiencia en Europa. El formado en Colo Colo firmó en Udinese a mediados de 2024, pero apenas disputó tres partidos con los italianos.

En 2025 fue cedido a Le Havre, del fútbol francés, pero nunca fue considerado, recibiendo duras críticas por su nivel.

"Bienvenido al Primer Grande", publicó Racing con la imagen de Pizarro firmando su contrato; y posteriormente aparece posando con la camiseta y el dorsal 14 que utilizará con la Academia.

Racing tendrá su próximo partido este miércóles, a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Cilindro de Avellaneda, ante Rosario Central, el equipo donde juega un excompañero de Damián en Colo Colo, el "Vicho" Vicente Pizarro.