Chilavert defendió a Prestianni y atacó a Mbappé: No es normal que viva con un travesti

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert se solidarizó con el delantero argentino de Benfica, Gianluca Prestianni, tras la denuncia por insultos racistas que realizó el brasileño Vinícius Jr. durante el duelo de Champions League.

En una entrevista concedida a Radio Rivadavia de Argentina, el histórico capitán de la selección guaraní cuestionó la veracidad de los hechos y arremetió contra las figuras de Real Madrid.

"Yo me solidarizo con Prestianni. ¿Por qué? Porque Vinícius es el primero que insulta a todos. Uno mira la cámara y le está repitiendo 'cagón, cagón' a Prestianni", aseguró el otrora portero de Vélez Sarsfield. Según su análisis, el comportamiento del extremo brasileño gatilla las reacciones de sus adversarios en el terreno de juego.

Sin embargo, los dardos más punzantes de Chilavert se dirigieron hacia el atacante francés Kylian Mbappé, quien salió en defensa de su compañero de equipo. El paraguayo criticó la autoridad moral del galo para hablar de principios éticos. "¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores y todo eso, y vive con un travesti. No es normal", disparó el exjugador en el medio trasandino.

El mundialista en Francia 1998 y Corea-Japón 2002 profundizó en su postura sobre la vida privada del delantero merengue. "Que cada uno pueda hacer de su vida lo que quiera, pero un hombre no es normal que viva con un travesti. Para eso está una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es tener a una mujer", sentenció José Luis Chilavert.

La polémica estalló luego de que Vinícius Jr. acusara a Gianluca Prestianni de llamarlo "mono" en el Estadio Da Luz de Lisboa. Pese a que Benfica defendió la inocencia de su jugador y el propio Kylian Mbappé exigió sanciones ejemplares a la UEFA, las declaraciones de Chilavert abrieron un nuevo flanco de controversia en la prensa deportiva.