Técnico de Chelsea: "Un culpable de racismo no debería jugar al fútbol"

El técnico de Chelsea, Liam Rosenior, subrayó este jueves, en referencia a los hechos ocurridos el pasado martes en el partido de Liga de Campeones entre Benfica y Real Madrid, que una persona que haya sido "declarada culpable de racismo" no debería jugar al fútbol.

El entrenador inglés atendió este jueves a los medios de comunicación y habló de los insultos racistas que, presuntamente, el argentino Gianluca Prestianni dirigió al brasileño Vinícius Júnior en el encuentro de ida de los play-offs de la Liga de Campeones, disputado en Lisboa.

"Si cualquier jugador o entrenador es declarado culpable de racismo, no debería estar en este deporte. Así de fácil", declaró Rosenior.

"Es algo triste. Cualquier tipo de racismo es inaceptable en la sociedad. No puedo hablar sobre un incidente en concreto mientras hay una investigación en curso, pero lo que diré es que cuando un jugador como Vinícius está afectado de esa forma, es por una razón", aseveró.

En el encuentro disputado en el Estadio da Luz, el árbitro francés François Letexier activó el protocolo contra el racismo poco después de que Vinícius marcara y celebrara con un baile junto al banderín de córner el único tanto del partido, en el minuto 49, tras denunciar un insulto racista presuntamente proferido por Prestianni, quien se tapó la boca con la camiseta para decirle algo.

El partido estuvo detenido durante unos ocho minutos después de que Vinícius y otros jugadores de Real Madrid, como Kylian Mbappé, amagaran con abandonar el terreno de juego en medio de un clima de gran tensión entre ambos equipos.