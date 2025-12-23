Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Rangers

Cristian Campestrini fue oficializado como nuevo refuerzo de Rangers para la próxima temporada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El guardameta argentino Cristian Campestrini fue oficializado como nuevo refuerzo de Rangers para la próxima temporada en la Liga de Ascenso 2026.

El arquero trasandino de 45 años viene de ser campeón de la categoría con Universidad de Concepción, siendo una pieza fundamental en la oncena del "Campanil".

"Porque viene por el récord y otro ascenso en su carrera, estamos felices de anunciar que Cristian Campestrini, se convierte en el séptimo refuerzo de Rangers para la temporada 2026", anunció el cuadro talquino a través de redes sociales.

