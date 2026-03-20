Rangers confirmó que Mauro González sufrió accidente de tránsito: Está fuera de riesgo vital

Horas de preocupación se vivieron en la Región del Maule luego de que Rangers de Talca informara este viernes que su mediocampista Mauro González sufrió un accidente de tránsito durante la noche del jueves, encendiendo las alarmas en la institución y la hinchada rojinegra.

A través de un comunicado oficial, el club detalló que el hecho se produjo en un contexto de "complejas condiciones meteorológicas", las cuales habrían dificultado la conducción, aunque no se entregaron detalles específicos sobre la dinámica del choque o el lugar exacto del suceso.

Pese al impacto de la noticia, la institución entregó un parte de tranquilidad respecto a la integridad física del futbolista argentino. "Actualmente se encuentra fuera de riesgo vital y en proceso de recuperación, bajo supervisión médica", señalaron desde la tienda talquina.

González fue trasladado de urgencia a un centro asistencial apenas ocurrido el incidente, donde se le realizaron los exámenes pertinentes para descartar lesiones de mayor gravedad.

Desde Rangers enfatizaron que la prioridad absoluta es el bienestar del jugador por sobre lo deportivo. "Nuestra principal preocupación es la salud y pronta recuperación de nuestro jugador, a quien se le está brindando todo el apoyo necesario", subrayó el escrito.

Asimismo, el club hizo un llamado a la comunidad y a los medios de comunicación a actuar con prudencia: "Pedimos respeto por el proceso médico y personal del involucrado".

Por el momento, el cuerpo médico de Rangers no ha determinado el tiempo que González permanecerá alejado de las canchas, quedando su disponibilidad supeditada a su evolución en las próximas horas y a los nuevos informes que emita el centro de salud donde se encuentra en observación.