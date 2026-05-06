El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, informó este miércoles que el Gobierno se encuentra trabajando en una propuesta técnica para lograr una reducción en las tarifas del TAG, mediante la negociación de los contratos con las empresas concesionarias.
En conversación con El Diario de Cooperativa, el secretario de Estado indicó que el Ejecutivo está realizando "conversaciones con diferentes empresas, contrato a contrato", identificando espacios donde exista interés de la contraparte para utilizar mecanismos similares a la eliminación del ajuste anual del 3,5% aplicada en el Gobierno de Sebastián Piñera.
"Estamos viendo la viabilidad de aplicar este mecanismo en algunos contratos (hay algunos que no lo soportan) para, extendiendo los plazos, tener una baja tarifa. Esto es algo bien sofisticado", explicó.
Consultado por eventual monto y aplicación del beneficio, el militante republicano optó por la cautela: "Lo más irresponsable que podría hacer es dar un número o un plazo. En esto lo tengo que hacer sin ninguna prisa, con total calma, lo estamos haciendo de manera muy técnica, trabajando todas las semanas para tratar de dar alguna buena noticia", ojalá en pocos "meses, dentro de este año", concluyó.