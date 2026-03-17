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Tópicos: Deportes | Fútbol | Rangers

Rangers de Talca anunció a Jaime Vera como nuevo director técnico

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El último club del entrenador fue Deportes Puerto Montt la temporada pasada.

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Rangers de Talca anunció al entrenador nacional Jaime Vera, de 62 años, como su nuevo director técnico de cara a la temporada 2026 en la Liga de Ascenso del fútbol chileno.

Vera llega al conjunto talquino días después de la salida de Erwin Durán, quien fue desvinculado por malos resultados, con el equipo en el último lugar de la tabla en la Primera B. 

El "Pillo" dirigió a equipos como Iquique, Antofagasta y Curicó Unido, entre otros, además de tener una experiencia en el extranjero al mando de OFI Creta de Grecia.

Su último club fue Deportes Puerto Montt, con el que logró el ascenso desde la Segunda División a la Primera B la temporada pasada.

"Junto a él se integran al cuerpo técnico Alejandro Hisis como ayudante técnico; Javier Di Gregorio, como preparador de arqueros; José Luis Mendoza, como preparador físico y Giannis Vera en el área audiovisual", comunicó el club de Talca en sus redes sociales.

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