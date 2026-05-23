"Tu papá me va a matar": Jugador de Rangers se desahogó tras patada en el rostro a un rival

El futbolista de Rangers, Kevin Vásquez escribió un comunicado a través de sus redes sociales tras la fuerte patada que le propinó al jugador de Santiago Wanderers Joaquín Silva y sus reclamos posteriores por el cobro del penal.

"Quiero explicarles que no hubo ninguna mala intención de lesionar a Joaquín a quien conozco desde los 12 años y con quien mantengo una amistad familiar, lamentablemente al intentar despejar el balón Joaquín me anticipa de cabeza impactando de lleno en su rostro", escribió.

"Inclusive cuando me acerco a él al verlo le pido disculpas y digo 'tu papá me va a matar' evidenciando nuestra cercanía" en refencia a comentarios que recibió el jugador en su cuenta de Instagram.

También explicó sus protestas en contra del arbitraje y se justificó: "Mis reclamos posteriores fueron por el proceder de los árbitros que según mi criterio dentro de la cancha fue fuera de reglamento al no existir VAR en la división, jamás negué el impacto a Joaquín, y siempre mantuve una preocupación por sobre su persona".

Por último deseó pronta recuperación a su colega: "Espero que sus exámenes arrojen lo menos posible y esté pronto jugando nuevamente, estuvimos en la clínica junto el su madre y su hermano, me llamó su padre quien me dijo que estuviera tranquilo que fue una jugada de fútbol y más viniendo de mí.