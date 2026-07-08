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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

[VIDEO] Recolectores de basura se sumaron al furor del "remo vikingo" en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El video se hizo viral en redes sociales

[VIDEO] Recolectores de basura se sumaron al furor del
 @luiscrisosto (Captura)
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El ritual del "remo vikingo" llevado a cabo por la selección de Noruega en el Mundial 2026 sigue rompiéndola en redes sociales y un grupo de recolectores de basura chilenos se sumó a la tendencia a través de un divertido video.

Los trabajadores de aseo, que suelen amenizar sus jornadas con otras coreografías, emularon el remo con un basurero como bote, escobas a modo de remo y un balde plástico como tambor.

Incluso, se hizo presente una peluca rubia en referencia al goleador Erling Braut Haaland, una de las figuras que ha destacado en la Copa del Mundo.

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