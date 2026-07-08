Balance del sistema frontal: más de 100 viviendas con daños de Maule a Los Lagos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) resolvió este miércoles mantener vigente la Alerta Amarilla para las regiones de La Araucanía y Los Ríos, debido a las severas consecuencias del sistema frontal que golpeó con fuerza a la zona sur de Chile.

De acuerdo con el último catastro de la entidad, las intensas lluvias provocaron diversos grados de afectación en un total de 107 viviendas —una destruida, tres con daño mayor, 70 con daño menor y 33 con daños en evaluación— distribuidas en un amplio tramo que abarca desde Maule hasta Los Lagos.

La situación más crítica se concentró en la comuna puerto de Corral, en Los Ríos, donde las precipitaciones causaron el anegamiento y colapso de más de 20 casas, además de cortes en caminos secundarios y la interrupción de servicios básicos.

La emergencia se agravó debido a la remoción de masa (aludes de barro y tierra), dejando a decenas de vecinos semiaislados.

Según los registros institucionales, la comuna registra preliminarmente 17 personas damnificadas y cinco albergadas.

"La intensidad de la lluvia no la habíamos visto: hablar de 300 milímetros de agua prácticamente en 24 horas, nunca lo habíamos visto", sostuvo el alcalde de Corral, Claudio González, en entrevista con Cooperativa.

Retorno a clases



A raíz de la contingencia, el sector educacional implementó medidas de resguardo. En la Región de Los Ríos las clases fueron suspendidas temporalmente, aunque las autoridades confirmaron que las actividades escolares se retomarán este jueves.

Un escenario similar se adoptó para seis comunas de la Región de La Araucanía, donde el retorno a las aulas se evaluará caso a caso.

En La Araucanía, los equipos técnicos concentran sus esfuerzos en las comunas que presentaron las mayores dificultades de conectividad y desbordes, correspondientes a Toltén, Pitrufquén, Villarrica, Pucón y Loncoche.

Gobierno descarta Estado de Excepción

Pese a la magnitud de los daños viales y habitacionales, desde el Ejecutivo descartaron la necesidad de endurecer las medidas administrativas o decretar zonas de catástrofe.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que las herramientas actuales de emergencia son suficientes para coordinar las labores de reconstrucción y conectividad en las localidades afectadas.

"Nos parece que por ahora la situación está atendida de una forma adecuada. La fase más intensa de las precipitaciones ya ha sido superada, puntualizó Pavez.

Senapred informó que las condiciones meteorológicas del sistema frontal comenzarán a declinar paulatinamente durante este jueves, lo que facilitará el despliegue de cuadrillas de emergencia y el uso de maquinaria pesada para el despeje definitivo de las rutas bloqueadas por el lodo y los árboles caídos.