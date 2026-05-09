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Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Arbeloa blindó a Valverde y Tchouaméni pues "que se filtren cosas es una traición a Real Madrid"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

"Lo que no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública", apuntó el técnico.

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Alvaro Arbeloa, entrenador de Real Madrid, se pronunció en medio del tenso clima que se posa sobre su equipo y salió en defensa de sus futbolistas en la previa del clásico que enfrentarán ante FC Barcelona este domingo.

"Que se filtren cosas que pasan en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho", señaló el estratega respecto al conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Seguido a ello, sostuvo: "Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento y han asumido las consecuencias. Con eso me sirve. Lo que no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen, ninguno de los dos".

Tras esto, el propio Arbeloa rememoró un incidente en 2007: "Tenía un compañero (Craig Bellamy) que cogió un palo de golf y le dio un palazo a otro (Jon Arne Riise). Lo que más me duele, se lo he dicho a mis jugadores, es que lo que pasa en el vestuario del Madrid debería quedarse en el vestuario del Madrid"

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