Real Madrid renovó al mediocampista francés Aurélien Tchouameni, quien amplió su contrato con el club blanco hasta el 30 de junio de 2032, según informó este jueves la entidad madridista.

Tchouameni, que llegó a Real Madrid a mediados de 2022 procedente de AS Mónaco, prolongó su vínculo con el conjunto que dirige Jose Mourinho tras consilidarse como una de las piezas importantes del centro del campo.

Desde su incorporación, el internacional francés suma 205 partidos oficiales y acumula ocho títulos: una Liga de Campeones, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Con esta renovación, Real Madrid asegura la continuidad del centrocampista francés durante las próximas seis temporadas, y se suma a la de Arda Güler, que anunció la ampliación de su contrato este miércoles.