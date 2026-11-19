La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación de oficio para esclarecer una eventual falsificación de la firma de la senadora Ximena Órdenes (independiente-Partido Por la Democracia).

La controversia estalló el martes por la tarde, tras aparecer en la Cámara Alta el retiro de los permisos constitucionales de la legisladora y Fidel Espinoza (Partido Socialista), quienes integran la comitiva del Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

Dicha modificación implicaba aumentar nuevamente el quórum necesario para aprobar determinadas materias en el Congreso, en medio de la discusión del proyecto del Presupuesto 2027.

Sin embargo, el miércoles, el senador del PPD Pedro Araya dio lectura en Sala a una carta de Órdenes, en la que la parlamentaria negó haber solicitado el retiro de su autorización.

"Quiero señalar, de manera categórica, que no he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido ningún documento en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito. Saluda atentamente a usted, Ximena Órdenes Neira, senadora", decía la misiva leída por Araya.

Tras dar lectura al documento, el senador Rodolfo Carter (independiente-Partido Republicano) solicitó que los antecedentes fueran certificados y remitidos al Ministerio Público para "que acredite quién eventualmente ha cometido este delito".

"A lo menos hay una falsificación de firma de una senadora de la República", advirtió el oficialista.

Castro: "Es una materia resuelta"

Mientras, el senador Juan Luis Castro (Partido Socialista), jefe del comité del Socialismo Democrático (que agrupa a senadores del PS, PPD y Partido Liberal), restó gravedad al episodio y aseguró que la situación ya había sido resuelta.

"(Quiero) decirles a los colegas que están un poco nerviosos que ese tema reglamentario se resolvió ayer (martes) por la noche en conformidad con la propia interesada, así que eso es una materia resuelta", afirmó el parlamentario.

Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (Renovación Nacional), explicó que "el documento llegó firmado por la senadora (Órdenes), al parecer sin la anuencia de ella. Por lo tanto, lo primero que correspondía era que, nuevamente, esos permisos estuvieran presentados".

La controversia también tiene una arista política, debido a las diferencias que mantienen Araya y Castro, luego de que el comité del Socialismo Democrático resolviera sacar al primero de la presidencia de la Comisión de Constitución.

A ello se sumaron antecedentes mencionados por el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, quien calificó hoy la actuación como "condenable", manifestó su respaldo a Órdenes y pidió que se investigue.