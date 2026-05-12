Casillas rechazó regreso de Mourinho: No lo quiero en Real Madrid

El exarquero de Real Madrid Iker Casillas afirmó que no quiere a José Mourinho como eventual reemplazante de Alvaro Arbeloa en el banco del conjunto blanco.

"No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada más", escribió Casillas en su cuenta de X.

Casillas coincidió con Mourinho durante tres temporadas, entre 2010 y 2013, etapa en la que tuvo diferencias con el técnico portugués, quien incluso lo relegó al banco de suplentes en Real Madrid.