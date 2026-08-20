Diomande, nuevo delantero de Real Madrid: Estoy preparado para morir por Mourinho

Yan Diomande, flamante refuerzo de Real Madrid, expresó su profunda admiración por José Mourinho y aseguró que está preparado para "morir" por el entrenador portugués, luego de cumplir su sueño de incorporarse al conjunto blanco.

En conversación con Sporty TV, el atacante marfileño recordó una charla que mantuvo con su compatriota Didier Drogba, quien construyó una estrecha relación con Mourinho durante su etapa en Chelsea. "Mourinho es mi padre, ten cuidado", le bromeó el histórico delantero, antes de advertirle que con el técnico "tienes que trabajar duro, pero es un buen tipo".

Diomande recogió esas palabras y fue todavía más lejos al referirse a lo que genera el portugués entre sus dirigidos. "Todo el mundo quiere morir por él y yo estoy preparado para morir por él", afirmó el futbolista, cuyo fichaje por Real Madrid fue oficializado el pasado 6 de agosto.

El marfileño explicó además cómo se produjo su llegada al club. Primero recibió un llamado de Juni Calafat, jefe de captación de Real Madrid, y posteriormente habló con Mourinho, a quien le manifestó inmediatamente su disposición a sumarse al proyecto. "Si me quieres, allí estaré", recordó sobre aquella conversación.

El atacante también destacó lo que puede aprender del entrenador portugués en esta etapa de su carrera. "Cuando uno es joven a veces pierde el foco y creo que es el entrenador correcto para mí", señaló Diomande, quien anteriormente pasó por Leganés y RB Leipzig.

El futbolista reconoció además su emoción por compartir camarín con figuras como Kylian Mbappé, Vinicius Júnior y Jude Bellingham, y dejó clara su máxima ambición para los próximos años: "Quiero ser uno de los mejores jugadores del mundo. Esa fue mi idea desde el principio".