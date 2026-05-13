DT de Real Madrid respaldó a Florentino Pérez por ligas "robadas": "Sí, por supuesto"

El entrenador de Real Madrid, Alvaro Arbeloa, respaldó este miércoles las declaraciones del presidente Florentino Pérez, quien aseguró que al club blanco le "robaron" siete Ligas, en una intervención marcada por sus críticas al arbitraje y al caso Negreira.

Consultado por esa afirmación, Arbeloa fue tajante: "Sí, por supuesto. Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Seguro que hay cosas que no sabemos y nos encantaría a todos que se resolviese un caso en el que el número dos del estamento arbitral ha cobrado del fútbol y a todas luces no es legal ni tiene sentido".

El técnico también sostuvo que el madridismo ya tenía esa sensación antes de conocerse la investigación por los pagos de FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Arbitros.

"Parece mentira que solo Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol. Es un sentimiento que tienen todos los madridistas y que teníamos antes de conocer el caso. No ha hecho más que reafirmarlo", señaló.

Arbeloa, además, defendió la gestión de Florentino Pérez y valoró su peso histórico en la institución. "Conocí Real Madrid sin Florentino Pérez, sé cómo era este club antes de su llegada y sé cómo es en los 26 años en los que ha estado aquí. Me quedo con estos 26 años. No me queda ninguna duda", afirmó.

"Ha hecho muchísimas cosas y junto a Bernabéu es una de las dos personas más influyentes de la historia de Real Madrid. Y si hay alguien capaz de darle la vuelta a la situación, es Florentino Pérez", añadió el entrenador blanco, quien también rechazó hablar de una crisis institucional profunda en el club.

Sobre las críticas por las dos temporadas sin títulos y las polémicas internas filtradas a la prensa, Arbeloa respondió: "No entiendo esos análisis de inestabilidad institucional, de vestuario desunido... Se me escapa. Llevamos muchos años haciendo muchas cosas bien. Es un club saneado, muy bien dirigido, con grandísimos jugadores".