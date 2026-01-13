Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Klopp y la salida de Xabi Alonso: No tiene nada que ver conmigo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El germano descartó que haya sido llamado para tomar a Real Madrid.

Klopp y la salida de Xabi Alonso: No tiene nada que ver conmigo
El entrenador alemán Jurgen Klopp aseguró que no ha recibido ninguna llamada desde Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso como técnico del cuadro merengue y aseguró que esa decisión no tiene nada que ver con él.

"Creo que los rumores ya se venían escuchando desde hace un tiempo. Y sé exactamente si tu pregunta va por ahí, pero no tiene nada que ver conmigo", dijo el técnico al ser preguntado en el canal austríaco Servus TV si tras la marcha de Xavi su teléfono ha empezado ya a sonar.

"De hecho ha sonado, pero no desde Madrid", aseguró entre risas el exentrenador de Liverpool, quien insistió en que la noticia "no ha movido nada en él".

En una entrevista con esa emisora, Klopp afirmó que Alonso ha demostrado que es un entrenador con mucho talento y que su destitución, tras sólo medio año en el puesto, "es una señal más de que algo no funciona ahí fuera al cien por cien".

"Esto muestra varias cosas: por una parte, que hoy ya no tenemos (los entrenadores) nada de tiempo, y por otros que la exigencia en Real Madrid son, lógicamente, enormes", afirmó.

El técnico afirmó que ha sido una decisión "basada en la emoción" la destitución de Alonso tras haber perdido la Supercopa ante el Barcelona.

