¿Le pegó? Jugador de Real Madrid confirmó fuerte altercado con Rüdiger

El jugador de Real Madrid Alvaro Carreras confirmó un altercado al interior del plantel, luego de publicar un comunicado en el que reconoció un "incidente con un compañero", en medio de versiones que apuntaron a Antonio Rüdiger.

La situación fue adelantada por el periodista Látigo Serrano, quien en Onda Cero aseguró que hubo una discusión entre ambos futbolistas. "Un 'tortazo' -una bofetada-. Un 'tortazo' de Rüdiger pica, pero tampoco es una agresión", señaló sobre el episodio que involucró al defensor alemán.

Carreras, sin mencionar directamente a Rüdiger, bajó el perfil al conflicto y sostuvo que "se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado".

Además, defendió su compromiso con el club: "Siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación", afirmó el jugador.