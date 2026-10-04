Mbappé desafío a Mourinho y publicó un vídeo montando en bicicleta mientras se recupera

Kylian Mbappé, delantero de Real Madrid, publicó este domingo en sus historias de Instagram un vídeo en el que aparece andando en bicicleta, una actividad sobre la que su entrenador, José Mourinho, advirtió hace 10 días por el riesgo que supone para los futbolistas profesionales.

El francés difundió la grabación mientras se recupera de una lesión en la rodilla izquierda que le obligó a abandonar la concentración de la selección gala en la fecha FIFA. Sin embargo, el vídeo no indica ni dónde ni cuándo fue realizado, por lo que no se puede determinar si el paseo en bicicleta tuvo lugar antes o después de que entrara en la enfermería.

El internacional francés aparece pedaleando por un camino, equipado con casco y sonriente ante la cámara. Acompañó el vídeo con la canción 'Les gentils, les méchants', de Michel Fugain y Le Big Bazar, y destacó el fragmento que pregunta quién es 'el malo'.

Tres horas antes también compartió otra grabación en la que aparecía corriendo sobre una cinta como parte de su preparación para regresar a los terrenos de juego.

Precisamente, en el pódcast 'Bet It Drive Show', el entrenador José Mourinho, el pasado 25 de septiembre, reflexionó sobre las limitaciones que debe asumir un futbolista profesional fuera de los entrenamientos: