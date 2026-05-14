Mbappe recibió fuertes abucheos en el "Bernabéu" en el triunfo de Real Madrid sobre Oviedo

El delantero francés Kylian Mbappé fue el blanco de las pifias este jueves en el Estadio "Santiago Bernabéu", durante el triunfo de Real Madrid por 2-0 sobre Real Oviedo, en la antepenúltima fecha de La Liga de España.

Mbappé, criticado por los hinchas merengues por su ausencia en el clásico ante Barcelona, fue suplente y antes del partido, recibió los primeros silbidos cuando fue nombrado entre los citados.

Dspués entró en el segundo tiempo (69'), reemplazando al autor del primer gol, Gonzalo García (44'), y cuando su nombre se escuchó en el estadio, los abucheos fueron atronadores.

Mbappé reaccionó con risas, y tuvo la misma actitud cada vez que hubo abucheos al tocar la pelota, y pese a haber dado la asistencia Jude Bellingham para la segunda anotación del Madrid (80').

Tras el partido, Mbappé incluso sorprendió con sus declaraciones, ya que reveló que fue suplente por decisión del técnico Alvaro Arbeloa.

"Estoy bien. Al cien por ciento. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular", declaró en zona mixta.