Mourinho defendió a Mbappé y calificó de "ridícula" la polémica en Real Madrid

El entrenador de Real Madrid, José Mourinho, salió en defensa de Kylian Mbappé y calificó de "ridícula" la polémica generada en torno al delantero francés antes del compromiso frente a Villarreal por La Liga.

"Una cosa prometo al 'Bernabéu': Cuando un jugador de Real Madrid no se comporta como jugador de Real Madrid las 24 horas del día, cuando no cumple con sus obligaciones como jugador y como ciudadano, no van a ver a ese jugador en el banco, porque va a estar en casa. Mbappé va a jugar y es porque yo estoy seguro de que no ha fallado con Real Madrid", afirmó.

Mourinho explicó que el atacante se sometió a evaluaciones médicas por los antecedentes que mantiene en una de sus rodillas y aseguró que existió coincidencia entre el diagnóstico del club y una evaluación externa.

El portugués cuestionó además las informaciones publicadas sobre actividades de Mbappé durante su recuperación y sostuvo que se construyeron controversias a partir de situaciones que, a su juicio, no constituyeron incumplimientos.

"Un jugador es jugador 24 horas al día. Algo importante, negativo, que un jugador de fútbol haga a nivel privado tiene siempre alguna repercusión. Los jugadores de Real Madrid han sido ejemplares en su situación profesional", remarcó.

Mourinho incluso aludió a otros asuntos que han marcado la actualidad del fútbol y mencionó el caso de Manchester City y el conflicto entre Cristiano Ronaldo y el seleccionador portugués Jorge Jesús, antes de insistir en que alrededor de Real Madrid siempre existe una atención especial.

Finalmente, el técnico manifestó su confianza en que los aficionados del Estadio "Santiago Bernabéu" evalúen la situación con criterio y no se dejen arrastrar por las polémicas externas.