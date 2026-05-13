¿Nadal asoma como opción para las elecciones de Real Madrid?

Rafael Nadal salió al paso de versiones que lo relacionaban con posibles candidaturas a la presidencia de Real Madrid, luego de que Florentino Pérez anunciara la convocatoria de elecciones en el club blanco.

De acuerdo con Marca, el nombre del histórico extenista español apareció vinculado a una eventual candidatura de Enrique Riquelme, situación que el propio Nadal se encargó de desmentir a través de sus redes sociales.

"He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", publicó Nadal en su cuenta de X.

El mallorquín es reconocido hincha de Real Madrid y ha sido presencia habitual en el palco del "Santiago Bernabéu" y en actividades vinculadas al club, por lo que su nombre suele aparecer en especulaciones sobre futuros cargos institucionales.

La aclaración llegó en medio del proceso abierto por Florentino Pérez, quien descartó renunciar a la presidencia, pidió iniciar el camino electoral y anunció que volverá a presentarse junto a su actual equipo directivo.