"No lo maté, no hay que exagerar": Rüdiger bajó el perfil al rodillazo a jugador de Getafe

Antonio Rüdiger, central alemán de Real Madrid, salió al paso de las críticas que recibió por el golpe de rodilla que le propinó a Diego Rico en el rostro durante su duelo frente a Getafe, bajándole el perfil a la situación.

"Cuando vi las imágenes a cámara lenta es terrible, pero la jugada en sí no. No voy a discutir con él, pero no le maté, no creo que haya que exagerar el contacto porque si voy con mala intención lo lesiono", afirmó cuando fue preguntado por la jugada.

Incluso, el central respondió a las declaraciones que realizó el propio jugador afectado al terminar el cotejo, asegurando que Rüdiger fue a "reventarle la cara" y que de haber sido al revés, a él le habrían expulsado y le habrían caído diez partidos de sanción.

"Sé que entré duro, lo hablamos después del partido, pero a veces congelando una imagen o en fotos no te cuenta todo. No fue roja y no fue nunca mi intención hacerle daño", sostuvo.

Finalmente, apuntó: "Me gusta ser duro cuando juego pero tengo límites que no traspaso, por eso creo que esas declaraciones que hizo son exageradas pero no hay que intentar seguir con esto ni acaparar titulares".