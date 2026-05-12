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Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Presidente de Real Madrid: Lamento decirles que no voy a renunciar

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Florentino Pérez anunció que iniciará un nuevo proceso electoral en el club blanco.

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El presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, descartó este martes dejar su cargo y anunció que pidió a la Junta Electoral iniciar el proceso para las elecciones a la directiva del club, en las que volverá a presentarse.

"Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar", afirmó el dirigente en una comparecencia ante los medios.

Florentino Pérez explicó que tomó la decisión porque, según planteó, "se ha creado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses de Real Madrid", y defendió que desde el año 2000 ha trabajado para que los socios sean los dueños del club.

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