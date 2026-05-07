¿Qué se sabe de la escandalosa pelea con Tchouaméni que terminó con Valverde en la clínica?

El ambiente en el vestuario de Real Madrid se ha visto sacudido por un grave altercado protagonizado este jueves por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que culminó con el mediocampista uruguayo en el hospital.

Este incidente, calificado por miembros del vestuario como "el más grave jamás vivido en Valdebebas", llevó al club "merengue" a abrir expedientes disciplinarios a ambos jugadores.

La tensión entre ambos futbolistas se arrastraba desde el miércoles, cuando protagonizaron un primer encontronazo durante un entrenamiento, que incluyó empujones y una fuerte discusión en el vestuario. La situación escaló drásticamente este jueves en la Ciudad Deportiva de Real Madrid.

Según fuentes del diario Marca, la jornada comenzó con Valverde negándose a saludar a Tchouaméni, lo que dio inicio a una sesión de entrenamiento cargada de hostilidad. Durante la práctica, el capitán de los "merengues" tuvo una actitud insistente, acusando a Tchouaméni de ser el responsable de filtrar a la prensa la bronca del día anterior.

Acusaciones de filtraciones a la prensa y una sesión de entrenamiento cargada de hostilidad precedieron el suceso. (FOTO: EFE)

Diario AS, en tanto, detalló que estas incriminaciones fueron "constantes", y que el francés las negó en todo momento, señalando que no tiene trato con la prensa. La sesión en el césped se caracterizó por un cruce de "feas entradas" entre ambos, imposibles de entender para sus compañeros y el cuerpo técnico, y en las que "se palpaba la hostilidad".

El director técnico de Real Madrid, Alvaro Arbeloa, no intervino durante este tenso período.

Fuerte golpe a Valverde

Lo peor estaba por llegar al finalizar el entrenamiento. De vuelta en el vestuario, Valverde continuó con sus acusaciones de manera "incesante", según fuentes citadas por Diario AS. Tchouaméni, harto de la situación, propinó un fuerte puñetazo que impactó a su compañero en la cabeza.

A consecuencia del golpe, el uruguayo cayó al suelo, golpeándose la cabeza con una mesa central del vestuario, lo que le provocó un corte y le hizo perder la conciencia temporalmente.

Según El Chiringuito TV, se reportó que Valverde posteriormente dijo que hay "cosas que no recuerda" debido al fuerte golpe.

Este impacto requirió que el volante fuera trasladado en silla de ruedas a la enfermería de Valdebebas y, posteriormente, a un centro médico para recibir puntos de sutura.

Sin embargo, otras fuentes, como la agencia EFE y el diario Marca, mencionaron inicialmente que el incidente fue un "resbalón fortuito" que provocó el golpe de Valverde con una mesa.

El incidente resalta un ambiente de inestabilidad en el plantel, sumándose a otros roces recientes entre compañeros. (FOTO: EFE)

Crítica situación en el vestuario blanco

Ante la gravedad de los hechos, el director general del club, José Ángel Sánchez, intervino rápidamente, aunque llegó cuando el altercado ya había ocurrido.

Posteriormente, se convocó una reunión de urgencia con todo el plantel, en lo que se ha descrito como un "gabinete de crisis sin precedentes", y se confirmó la apertura de expedientes disciplinarios a ambos jugadores, lo que podría acarrear sanciones económicas o incluso tiempo apartados del equipo.

Este incidente se suma a una semana convulsa en el Real Madrid, que no vive su mejor momento ni en lo deportivo ni en la convivencia interna. Otros episodios recientes incluyen un altercado entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger, la polémica por la recuperación de Kylian Mbappé fuera de Madrid y la situación de Dani Ceballos, apartado de las últimas convocatorias por Arbeloa.

La dirección del club investiga lo sucedido para determinar las medidas disciplinarias adecuadas, en un intento por contener la crisis. (FOTO: EFE)

A menos de tres días del Clásico ante FC Barcelona, donde el equipo podría confirmar una temporada más sin títulos, los problemas se acumulan en la Casa Blanca.