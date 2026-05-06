Medio reveló fuerte cruce entre Valverde y Tchouaméni en Real Madrid

El diario español Marca reveló un fuerte cruce entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurelien Tchouaméni en una práctica de Real Madrid, en medio de una semana clave para el equipo de Alvaro Arbeloa antes de visitar a Barcelona por la liga española.

Según la información, el incidente nació en una acción de juego que terminó en falta y luego derivó en empujones y una fuerte discusión sobre el césped. El enfrentamiento entre ambos volantes estuvo cerca de llegar a las manos y continuó posteriormente dentro del vestuario, según la versión de prensa.

El episodio se suma a otros focos de tensión en Real Madrid, como el comunicado de Alvaro Carreras tras reconocer "un incidente con un compañero -Antonio Rüdiger-", las críticas a Kylian Mbappé por su recuperación fuera de Madrid, la situación de Dani Ceballos fuera de las convocatorias y el debate por los minutos de Dani Carvajal.

El ruido interno aparece en la previa de un clásico que puede marcar la definición del campeonato, ya que Real Madrid necesita ganar en el Camp Nou para sostener sus opciones ante FC Barcelona, que llega con amplia ventaja en la tabla.