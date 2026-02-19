Real Madrid aportó a UEFA todas las pruebas sobre presunto insulto racista a Vinícius

El club español Real Madrid confirmó este jueves que entregó a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes registrados el pasado 17 de febrero en el duelo de Champions League frente a Benfica. La entidad madrileña colabora activamente en la investigación por los presuntos insultos racistas que el delantero argentino Gianluca Prestianni profirió contra el futbolista brasileño Vinícius Júnior.

La dirigencia del equipo "merengue" recabó imágenes de aficionados que realizaron gestos discriminatorios en las gradas del Estadio Da Luz y testimonios de jugadores que presenciaron los hechos. "Agradecemos el respaldo unánime y el cariño que recibió nuestro jugador desde todos los ámbitos del fútbol mundial", señaló la institución mediante un comunicado oficial emitido en Madrid.

El inspector de ética y disciplina designado por UEFA ya analiza los antecedentes. La polémica estalló en el minuto 49 del encuentro, cuando Vinícius Júnior denunció ante el árbitro francés François Letexier que el atacante trasandino lo llamó "mono" de forma reiterada. El atacante galo Kylian Mbappé respaldó la versión y aseguró que el jugador de Benfica insultó a su compañero al menos cinco veces.

El árbitro del compromiso aplicó el protocolo oficial, lo que mantuvo el juego detenido por ocho minutos ante la posibilidad de que los futbolistas de Real Madrid abandonaran la cancha. Pese a que Gianluca Prestianni negó los cargos en sus redes sociales y Benfica acusó una campaña de difamación, el ente rector del fútbol europeo evaluará de oficio las pruebas aportadas para determinar posibles sanciones disciplinarias.

La normativa vigente establece que, de acreditarse el insulto, el infractor arriesga una suspensión de larga duración. Mientras se resuelve el procedimiento, Real Madrid reafirmó su compromiso de trabajar junto a las autoridades para erradicar la violencia y el odio en los recintos deportivos de Europa.