Real Madrid oficializó la cesión de Endrick a Olympique de Lyon

El mercado en Europa comenzó con un movimiento de alto impacto. Real Madrid comunicó oficialmente este martes que llegó a un acuerdo con Olympique de Lyon para la cesión de Endrick. El delantero brasileño defenderá la camiseta del conjunto francés hasta el final de la presente campaña, es decir, hasta el 30 de junio de 2026.

La decisión de la directiva blanca responde a la necesidad de otorgar rodaje competitivo a la joven promesa de 19 años. Ante la alta competencia en la ofensiva de Real Madrid, donde las plazas titulares están consolidadas, el club optó por enviar al exPalmeiras a una liga física y exigente como la Ligue 1 para potenciar su desarrollo y adaptación al fútbol europeo.

Endrick llegará a un Olympique de Lyon que busca recuperar protagonismo en su torneo local y en competencias continentales. La operación no contempla una opción de compra, dejando en claro que el plan de Real Madrid es recuperar al jugador una vez finalizado el préstamo, esperando que regrese con mayor experiencia y ritmo de competencia para la temporada 2026/2027.