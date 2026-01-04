Tensión en Real Madrid: La contundente respuesta de Xabi Alonso tras pifias a Vinícius en el "Bernabéu"

Xabi Alonso, técnico de Real Madrid, defendió al brasileño Vinícius Junior después de que su jugador fuera pifiado por segundo partido consecutivo por los hinchas en el Estadio "Santiago Bernabéu" cuando fue sustituido, y aseguró que "va a ser muy importante", convencido de que su estadio "lo va a aplaudir" de nuevo.

"Vini ha aportado mucho, entró muy bien en el partido y fue muy desequilibrante. Logró la tarjeta y que cambiaran a su lateral derecho. Es insistente, aporta al equipo, a mí el partido que hizo me gustó por todo lo que nos dio. Va a ser fundamental. Vamos a la Supercopa y ante Atlético va a ser muy importante", analizó.

Preguntado directamente por las pifias que recibió nuevamente Vinícius, tras una buena primera parte en el momento de ser cambiado en la segunda, y sobre si pedía al madridismo que no silbe al brasileño, Xabi Alonso pidió unidad y confianza.

"Entendemos los momentos, Vinícius es maduro, nosotros también y tenemos que responder. Estamos juntos par apoyarnos los unos a los otros y queremos dar nuestra mejor versión. Vini es, va a ser y ha sido fundamental en el Real Madrid. Seguro que el Bernabéu lo va a aplaudir, no tengo ninguna duda", manifestó en conferencia de prensa.