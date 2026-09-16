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Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Vinicius admitió falta de eficacia: "Los goles van a volver"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El delantero brasileño reconoció su falta de eficacia luego del triunfo 3-2 de Real Madrid ante Elche y apuntó al próximo duelo contra Atlético de Madrid.

Vinicius admitió falta de eficacia:
 EFE
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El delantero brasileño Vinicius Júnior reconoció su falta de eficacia frente al arco luego del triunfo 3-2 de Real Madrid ante Elche por LaLiga, encuentro en que disputó 68 minutos y no logró convertir.

"Los goles van a volver... no puedo fallar tantas. Domingo hay más. ¡Hala Madrid!", publicó el atacante en su cuenta de Instagram.

Vinicius registró cinco remates durante su participación ante Elche, pero apenas uno fue dirigido al arco. Los goles del conjunto "merengue" fueron obra de Matías Dituro (autogol), Kylian Mbappé y Carlos Espí.

El brasileño atraviesa un inicio de temporada con poca efectividad, ya que suma un gol en siete partidos disputados.

Real Madrid tendrá su próximo desafío el domingo, cuando visite a Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano.

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