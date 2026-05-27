Vinicius explicó sequía de títulos de Real Madrid: Ya no tenemos tantos jugadores experimentados

El delantero brasileño Vinícius Júnior analizó la temporada sin títulos de Real Madrid y entregó sus razones para explicar el bache del equipo, que completó dos campañas consecutivas sin trofeos.

"Acabamos fallando en partidos en los que no podíamos fallar, no se pueden perder partidos en casa. Y en los partidos que tienes que empatar, pierdes, y vas perdiendo puntos, la distancia va aumentando y el otro equipo va ganando confianza", expresó el jugador en una entrevista con CazéTV, donde también mencionó el cambio de entrenadores y la salida de futbolistas con recorrido como Nacho, Luka Modric y Toni Kroos.

"Ya no tenemos tantos jugadores experimentados como en las últimas temporadas, como Nacho, Carvajal jugaba más, Luka Modric, Toni (Kroos). Son jugadores que marcan mucho la diferencia", explicó.

Vinícius también desmintió problemas con Kylian Mbappé, a quien calificó como un jugador "legendario", y reafirmó su deseo de seguir en el club español.

"Es el club de mis sueños (...) Quiero seguir aquí toda mi vida y no tengo prisa en renovar", aseguró el brasileño, que tiene contrato con Real Madrid hasta el 30 de junio de 2027.