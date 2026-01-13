Xabi Alonso se despidió de Real Madrid con elegante mensaje

Con un mensaje escueto y cargado de elegancia, Xabi Alonso se despidió oficialmente de la dirección técnica de Real Madrid. A través de sus redes sociales, el entrenador español agradeció la confianza depositada por la directiva, el compromiso de los jugadores y el constante cariño de la hinchada madridista.

"Concluye esta etapa profesional, y no salió como nos hubiera gustado. Entrenar a Real Madrid fue un honor y una responsabilidad", escribió Xabi Alonso en su cuenta oficial de Instagram, acompañando el texto con dos fotografías de su paso por el banco del elenco español.

En su publicación, reconoció las dificultades de la temporada, pero destacó el esfuerzo entregado durante su gestión: "Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", sentenció.

De esta forma, Xabi Alonso puso fin a su vínculo con el cuadro de Madrid, dejando vacante uno de los puestos más codiciados y exigentes del fútbol mundial.