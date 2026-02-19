Lanús de Sepúlveda tomó ventaja ante Flamengo de Pulgar en la ida de la Recopa Sudamericana

Lanús, el equipo del chileno Matías Sepulveda, aprovechó la localía en Argentina y venció por 1-0 a Flamengo, que tuvo a Erick Pulgar titular, en la ida de la Recopa Sudamericana.

Los granates, con el exjugador de la U como suplente y entrando en la segunda parte, aguantaron la presión del campeón de la Copa Libertadores y aprovecharon sus opciones para tomar una ventaja mínima de cara a la revancha que se jugará en Río de Janeiro.

En la primera parte, Rodrigo Castillo tuvo la oportunidad de abrir la cuenta en el minuto 9, pero su gol en el área fue anulado por un fuera de juego.

Pese a que Flamengo tenía la posesión, fue Lanús más incisivo en el ataque y generó peligro, aunque recién en el complemento pudo celebrar.

Sepúlveda entró por Eduardo "Toto" Salvio (66') y tras su ingreso mejoró la suerte de Lanús, ya que a los pocos minutos hubo una oportunidad para Castillo, aunque otra vez su gol fue anulado por un fuera de juego milimétrico detectado por el VAR.

Finalmente, Castillo tuvo su revancha y la tercera fue la vencida. En el minuto 77 metió un cabezazo para abrir el marcador y desatar la euforia en el Estadio Ciudad de Lanús.

Tras el gol, Lanús se lanzó con todo y estuvo a punto de lograr el 2-0 con un intento de Sepúlveda, quien la picó con poco espacio, aunque la pelota rebotó en el travesaño (79').

Pulgar, por su parte, jugó todo el partido y fue clave en la alta posesión de Flamengo, aunque no pudo ser factor para dar vuelta el compromiso.

La revancha entre Flamengo y Lanús se jugará la próxima semana, el jueves 26 de febrero, a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Maracaná.