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Tópicos: Deportes | Fútbol | Record

Cristian Campestrini rompió récord y se convirtió en el jugador más veterano del fútbol chileno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero de 46 años superó el récord del fallecido Raúl Coloma.

Cristian Campestrini rompió récord y se convirtió en el jugador más veterano del fútbol chileno
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El arquero Cristian Campestrini se convirtió en el futbolista más veterano en jugar un partido en la historia del fútbol chileno, tras defender los colores de Rangers este viernes en el triunfo sobre Deportes Temuco en la Liga del Ascenso.

Con 46 años y 80 días, el experimentado golero argentino superó el registro del fallecido Raúl Coloma, exseleccionado nacional que se retiró en 1974, tras defender los colores de Ferrobádminton (y luego a Ferroviarios) y Municipal Santiago.

El registro de Coloma, al momento de su retiro en 1974, fue de 46 años y 75 días. 

Campestrini había igualado el récord de Coloma la semana pasada en el triunfo ante Unión Española, y celebró el hito solitario este viernes en Talca, siendo homenajeado antes del partido con Temuco.

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