River Plate anunció la salida del portero Franco Armani

River Plate anunció este viernes la salida del portero Franco Armani tras ocho años, período en el que conquistó diez títulos y se convirtió en el guardameta con más campeonatos en la historia de la institución.

A través de un comunicado, el club informó que la desvinculación fue acordada entre ambas partes y puso fin a una de las etapas más exitosas para un futbolista en la historia reciente del elenco "millonario".

River Plate informó además que Armani ofrecerá una conferencia de prensa el próximo lunes 13 de julio a las 15:00 horas (19:00 GMT) para despedirse oficialmente de los hinchas.

Desde su arribo en 2018 procedente de Atlético Nacional, el guardameta alcanzó el estatus de leyenda tras ser trascendental en la obtención de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid.

Pese a que su contrato tenía vigencia hasta diciembre de 2026, el jugador optó por adelantar su salida tras un último semestre marcado por las lesiones, situación que le hizo perder la titularidad frente al juvenil Santiago Beltrán.