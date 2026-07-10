Quiroz descartó "trampa" tras movida que enojó a senadores PPD

En una posición incómoda quedó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de que el Ejecutivo ordenara, este viernes por la tarde, retirar la indicación que rebajaba el impuesto corporativo al 22%.

La marcha atrás de La Moneda se gatilló tras la dura ofensiva de los senadores del PPD con los que el jefe de la billetera fiscal había acordado una invariabilidad tributaria escalonada, quienes hoy dieron por quebrado el polémico pacto al considerar que el Gobierno modificó de forma unilateral los términos originalmente conversados.

El conflicto escaló al punto que el senador Pedro Araya afirmó que no volvería a negociar con Hacienda tras acusar que los "pillaron en la trampa".

Ante estas recriminaciones, Quiroz descartó de plano cualquier intención de engaño, atribuyendo el quiebre a visiones contrapuestas sobre aspectos que no quedaron explícitos en el papel.

"Ambas partes entendimos una parte del acuerdo distinto. Aquí no ha habido trampa; ha habido un entendimiento distinto de un detalle que no estaba mencionado en el acuerdo. Yo, de hecho, había hablado de 22% antes de ese acuerdo, pero entiendo el malentendido", defendió el secretario de Estado.

Asimismo, el titular de Hacienda desestimó que la corrección de la cifra respondiera a una falta de prolijidad en el diseño técnico del proyecto.

"No hay ninguna improvisación. No necesito la venia de los senadores PPD para volver o no al 23%. Yo planteé que, si ellos habían entendido que el acuerdo era con 23%, si ese era el entendimiento y eso significaba que ellos se podían distanciar, entonces yo vuelvo al 23%", concluyó Quiroz.

Tras este tenso episodio, la Comisión de Hacienda del Senado tiene programado retomar la votación en particular de la iniciativa legal a partir de este próximo lunes.